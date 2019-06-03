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Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu

38 dakika önce

KAYSERİ'de oynanan U18 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası finalinde Teşvikiye Spor'u 84-61'lik skor ile mağlup eden Galatasaray, şampiyon oldu.

Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu, System.String[]

KAYSERİ'de oynanan U18 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası finalinde Teşvikiye Spor'u 84-61'lik skor ile mağlup eden Galatasaray, şampiyon oldu.
Kayseri'nin ev sahipliğinde 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan basketbol müsabakaları sonucunda Galatasaray, Türkiye Şampiyonu oldu. Galatasaray'a kupa ve madalyalarını Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçioğlu verdi. 2'nci olan Teşvikiye Spor'a kupa ve madalyalarını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Alt Yapı Faaliyetleri Müdürü Gökhan Sunter takdim etti. 3'üncü TOFAŞ'a kupa ve madalyalarını da Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam verdi. Kupa ve madalya töreni hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
basketbol, Galatasaray, Türkiye, Spor
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