Basketbolda yeni sezona 11 salon ev sahipliği yapacak!

Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta'nın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.



Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.



Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.



- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada



Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.



Fenerbahçe Beko'nun hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.



Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 400 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.



- En az kapasiteli salonlar



Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu ile Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, en az kapasiteli salonlar olarak öne çıkıyor.



Teksüt Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu ile Afyon Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, üçer bin kapasiteye sahip.



- Salonlar ve kapasiteleri



Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:



Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta Sinan Erdem 16500 Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik 15000 Türk Telekom, OGM Ormanspor Ankara 10400 TOFAŞ, Bursaspor TOFAŞ 7500 Gaziantep Basketbol Şahinbey 6500 Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 5000 Beşiktaş Sompo Sigorta, Bahçeşehir Koleji BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 3500 Darüşşafaka Tekfen, Sigortam.net İTÜ Basketbol Ayhan Şahenk 3500 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 3250 Teksüt Bandırma Banvit Kara Ali Acar 3000 Afyon Belediyespor Prof. Dr. Veysel Eroğlu 3000



