Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak - Son Dakika

Bu duyuru sonrası taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları TOFAŞ Spor Salonu giriş turnikelerinde kurulan kutulara atarak kampanyaya destek oldu.

TOFAŞ Spor Kulübü, haftanın kapanış mücadelesi öncesinde kimsesiz çocuklar yararına bir kampanya başlatıldığını duyurarak, taraftarların maça oyuncakla gelmesini istedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes 'in karşılaştığı maça taraftarlar, kimsesiz çocuklar için yanlarında oyuncak getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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