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Basketbolun genç yeteneklerini arıyorlar

2 saat önce

Profesyonel Anadolu Oluşum Basketbol Kulübü Başkanı Cevdet Duygulu, çocuklara doğu basketbolu öğretmenin yanında sağlıklı, bilinçli ve disiplinli ve ülkesine yararlı iyi bir birey olmayı öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Profesyonel Anadolu Oluşum Basketbol Kulübü Başkanı Cevdet Duygulu, çocuklara doğu basketbolu öğretmenin yanında sağlıklı, bilinçli ve disiplinli ve ülkesine yararlı iyi bir birey olmayı öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.
Duygulu, yazılı açıklamasında, 2018 yılında Gaziantep'i kendi bölgesinde basketbolun merkezi haline getirebilme, doğru ve disiplinli bir eğitim modeliyle bölge basketbolunu domine etme ilkesiyle kurulduklarını hatırlattı.
Kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Duygulu, daha önce herhangi bir kulüpte oynamamış sporcuları doğru temel eğitimle yetiştirerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gaziantep U12 Erkekler Basketbol İl Müsabakalarında mücadele ettiklerini ve il üçüncüsü olduklarını vurguladı.
"Her Çocuk Özeldir" sloganıyla hareket ettiklerini anlatan Duygulu, şöyle konuştu:
"Gaziantep'te fark yaratmayı hedefleyen kulübümüz, antrenörleriyle, sporcularıyla, velileriyle bir yılda bir bütün olmayı başarmış ve doğru ve en önemlisi gerçekçi hedefler koyarak yoluna devam ediyor. Her iki ayda bir yaptığımız testler ve ölçümler sonucunda hem sporcular kendi fiziki ve mental gelişimlerini takip ederken, hem de veliler sporcu velisi olmayla ilgi sürekli dönütler verilerek bilgilendirilmektedirler. Çocuklara doğru basketbolu öğretmenin yanında sağlıklı, bilinçli, disiplinli ve ülkesine yararlı iyi bir birey olmalarını da öğretmeyi hedefliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Gaziantep, basketbol, Spor
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