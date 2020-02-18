Basketbolun kalbi Amasya'da atıyor - Son Dakika
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Basketbolun kalbi Amasya'da atıyor

6 saat önce

Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve 22 Haziran Spor Salonunda başladı.

Basketbolun kalbi Amasya'da atıyor, System.String[]

Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve 22 Haziran Spor Salonunda başladı.


Kızlarda 10, erkelerde 12 takımın mücadele edeceği Okullar Arası Basketbol Yıldızlar Grup müsabakalarına kızlarda Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat; erkeklerde ise Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kocaeli'den gelen okul takımları katılıyor.


Müsabakalar 18-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak. - AMASYA

Hamit Kaplan, basketbol, Amasya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
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