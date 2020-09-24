Basketbol maçlarını Tivibu vermeye devam edecek - Son Dakika

Basketbol maçlarını Tivibu vermeye devam edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, iş birliğine devam ediyor.

Basketbol maçlarını Tivibu vermeye devam edecek, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, iş birliğine devam ediyor. Yeni sezonda da hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları dijital televizyon platformundan yayınlanacak.

2018-2019 sezonunda ev sahipliği yapmaya başladığı basketbol liglerinin yayıncılığına, 2020 - 2021'de de devam edecek olan Tivibu, karşılaşmaları basketbolseverlerle buluşturacak. Dijital televizyon platformu yeni sezonda, 26 Eylül'de başlayacak ING Basketbol Süper Ligi ve 3 Ekim'de başlayacak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarını son iki sezonda olduğu gibi yine ekrana taşıyacak. Ayrıca sporseverler, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası maçlarını ve her iki ligin play-off yayınlarını da dijital televizyon platformunun ekranlarından takip edebilecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup da Tivibu'da

Verilen bilgiye göre, dijital televizyon platformu spor içeriğini güçlendirmeye de devam ederek, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup'ı da spor içeriğine ekledi. Söz konusu iki organizasyonun Türkiye yayın haklarını alan platform, sezon boyunca basketbolseverlere bu heyecanı da yaşatacak. Bu sezon Türk Telekom, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş'ın katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu, başlangıç tarihi olan 13 Ekim'den itibaren; Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor'un katılacağı EuroCup 2020-21 sezonu 29 Eylül'den itibaren platformdan yayınlanacak.

Türk Telekom ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Tivibu, ülkemizde basketbolun gelişimi için birlikte çalıştığımız en değerli paydaşlarımızdan. Geçmişte maçlarımızın sadece bir kısmı televizyonlarda yer bulurken; dijital televizyon platformu ile erkeklerde ve kadınlarda basketbol heyecanı artık daha fazla maçla basketbolseverlere ulaşıyor. Pandemi nedeniyle hepimiz basketbola hasret kalmıştık. Basketbol tutkusu yeniden Tivibu ile seyircisine kavuşacak" şeklinde konuştu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Televizyon yayıncılık anlayışını değiştiren Tivibu yeni sezonda da basketbolun kalbinin attığı platform olacak. Erkeklerde ve kadınlarda basketbolun merkezi yine Tivibu olacak. Teknolojinin son olanaklarıyla kendini sürekli güncelleyen Tivibu, keyifli zamanların adresi olmaya devam edecek" dedi.

Verilen bilgiye göre, dijital televizyon platformunun sunacağı maçları, spikerler Müjdat Mustafa Muratoğlu, Erkut Öztürk, Emre Gürkaynak, Kerem Gürel, Ali Yönetci, Güney Mergen, Gökhan Çetinbaş, ve Arda Okvay aktaracak. Dijital televizyon platformunun yorumcuları Tufan Ersöz ve Ümit Avcı da yorumlarıyla maçlara destek verecek. - İSTANBUL

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, basketbol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Basketbol maçlarını Tivibu vermeye devam edecek - Son Dakika Ekonomi

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