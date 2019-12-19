Basketler empati için atıldı - Son Dakika
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Basketler empati için atıldı

6 saat önce

Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi'nde Tekerlekli Basketbol Empati maçı yapıldı.

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Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi'nde Tekerlekli Basketbol Empati maçı yapıldı. Bilkentli öğrencilerle Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının maçından sonra pasta kesimi yapıldı.


İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Labaratuvar Lisesi Spor Salonu'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Empati maçı düzenlendi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Engelli ve Dezavantajlılar Birimi görevlilerinden Banu Ateşdenyılmaz ve Mihraç Kalaycıoğlu ile Özel Bilkent Erzurum Labaratuvar Lisesi'nin ortaklaşa organize ettiği empati maçı renkli geçti. Anlamlı maç sonrasında yaş pasta kesimi ile kutlama yapıldı. İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin de tribünleri doldurarak büyük heyecanla izledikleri gösteri maçından sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Nurullah Hukkamlı ve Köksal Kaçmaz ile Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi Müdürü Akın Metli iki takıma hediyeler verdi. Özel Bilkent Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Erdal Vuraler maçın baş hakemliğini yaptı.


Özel Bilkent Lisesi'nin spor salonunu dolduran protokol üyeleri ve öğrenciler Empati maçında tekerlekli sandalye basketbol takımını ve Özel Bilkentli basketbolcuları ayakta alkışladı.


Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Basketbol Antrenörü Ali Ekber Erol, "Engelli sporculara, engellerini unutturmak için bir empati maçı yaptık. Hakikaten, bu insanların yaptığı olay çok büyük, engelli olmalarına rağmen, tüm hünerlerini sergilediler. Allah kimseyi sağlığından etmesin" dedi.


Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde Erzurum'u temsil eden Gençlikspor'un antrenörü Ali Ekber Erol, 19 Mayıs Gençlik Haftasında olduğu gibi bu kez de 19 Mayıs Gençlik Haftasında olduğu gibi bu kez de Özel Bilkent Lisesi'nin kendilerini empati maçında konuk ettiği için mutlu olduklarını belirterek, "Geçen hafta Özel Bilkent Okulları Sporcuları ile Erzurum Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı arasında güzel bir empati maçı oldu. İki takım arasında bu yıl ikincisini düzenlediğimiz müsabakada okul yönetimi, öğrenci ve velilerin yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etti" diye konuştu.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Nurullah Hukkamlı, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilent Erzurum Labaratuvar Lisesi Yönetimine ve okul idarecilerine böylesi anlamlı bir maça ev sahipliği yaptıklarından ötürü teşekkür etti.


Hukkamlı, "Özel Bilkentli sağlam basketbolcular, bizim tekerlekli sandalye basketbol takımımızla güzel bir maç yaptı. İnşallah bu empati maçından hepimiz ders çıkarırız. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Böylesi anlamlı bir maçı organize eden arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Özel Bilkent Lisesi'ne de ev sahipliğinden ötürü teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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