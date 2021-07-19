BASKF Başkanı Osman Kılıç'tan Bursaspor açıklaması

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (BASKF) Osman Kılıç, son dönemde Bursa spor'da yaşanan stadyum sıkıntısıyla ilgili açıklamada bulundu.

BASKF Başkanı Osman Kılıç'ın açıklaması şu şekilde: " Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan stadyumun kullanım hakkıyla ilgili tartışmalar, Bursaspor'a zarar vermekten başka hiç kimseye faydası olmayan bir çabadır. Bursaspor belli odak grupların değil, bu kentin takımıdır ve hepimizin göz bebeğidir. Kulübün içinde bulunduğu durumdan çıkması Bursa'da yaşayan herkesin en büyük temennisidir. Ancak bu durumdan çıkışın yolu, bugüne kadar kulübe ve Amatör futbola milyonlarca liralık destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkan Alinur Aktaş'ı hedef tahtasına koymak asla değildir. Büyükşehir marifetiyle Bursa'mıza kazandırılan spor kompleksi, sayısız futbol tesisi ve spor salonlarıyla Gençlerimiz ve çocuklarımız nitelikli spor yapma imkanına erişti. Kısacası, hem amatör hem de profesyonel spora ve sporcuya verdiği destekle, tüm kulüplere ayni, nakdi desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile Bursa'mızın sporda da güçlü bir şehir haline geleceğinden hiç şüphemiz bulunmamaktadır." - BURSA