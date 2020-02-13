BASKİ'den Ayvalık'a 4,5 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Balıkesir Su Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ), Ayvalık ilçesinde 4 milyon 500 bin liralık yatırımla Aliçetinkaya Mahallesi Yunus Emre Parkı sahilindeki kanalizasyon taşkınlarına son verek vermek için çalışma başlattı.

BASKİ Ayvalık Şubesi Çevre Mühendisi Yunus Emre Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje hayata geçirildikten sonra Ayvalık'ın yaz aylarında artan nüfusunun yanı sıra yağmur suyu ile kanalizasyondaki aşırı yüklenmelerin bir nebze olsun önüne geçileceğini belirtti.

Vural, çalışmaların Ramazan Bayramı öncesinde bitirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.