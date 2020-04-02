BASKİ faturalandırma işlemlerini durdurdu - Son Dakika

Balıkesir Su Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ) tüm abonelerine attığı kısa mesajla faturalandırma hizmetlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.



BASKİ tarafından atılan kısa mesajda "Korona virüs tedbirleri kapsamında toplum sağlığını olumsuz etkilememek için sayaş okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durdurulmuştur"ifadelerine yer verildi - BALIKESİR