Baskil Belediye Başkan Akmurat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
36 dakika önce
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baskil
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akmurat mesajında, ailenin temel taşı, geleceği şekillendiren, şefkatin, merhametin ve sevginin sembolü olan kadınların hayatın her alanında daha etkin rol alması, hak ettiği değeri görmesi ve yaşamda daha fazla söz sahibi olması için toplumun her ferdine görev düştüğünü bildirdi.
Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeri olduğuna işaret eden Akmurat, bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü içtenlikle kutladığını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:17 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti
Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi