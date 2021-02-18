Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a, Türk Kızılay'dan ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akmurat, Türk Kızılay'ının küresel bir iyilik hareketi olduğunu, ulusal ve yerelde yapılan çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Baskil'de Türk Kızılay'ın temsilcilik açılması konusunda gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Akmurat, "Kızılkaya ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden ve ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ederim." dedi.