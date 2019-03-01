Son Dakika Haberleri: Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a Ziyaret

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a Ziyaret

53 dakika önce

AK Parti Baskil İlçe Kadın Kolları üyeleri, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Baskil İlçe Kadın Kolları üyeleri, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.

AK Parti Baskil İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yücer beraberinde partililer ile gerçekleştirdiği ziyarette partilerinin adayı olan Akmurat'ı sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Yücer, "Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Akmurat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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