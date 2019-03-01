Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a Ziyaret
53 dakika önce
AK Parti Baskil İlçe Kadın Kolları üyeleri, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.
AK Parti Baskil
İlçe Kadın Kolları üyeleri, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
'ı ziyaret etti.
AK Parti Baskil İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yücer beraberinde partililer ile gerçekleştirdiği ziyarette partilerinin adayı olan Akmurat'ı sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.
Yücer, "Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.
Akmurat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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