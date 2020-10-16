Baskil Belediye Başkanı Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Akmurat gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güvenliği için canla başla çalışan emniyet personelini ziyaret ettiğini, ilçedeki çalışmalarla ilgili istişarede bulunduklarını söyledi.

İlçe Emniyet Amirliğinde göreve başlayan Murat Demir'e de görevinde başarı dilediğini dile getiren Akmurat, gösterdikleri misafirperverlik için teşkilat mensuplarına teşekkür etti.