Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

6 saat önce

Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan

Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat mesajında; gece, gündüz demeden, zor şartlar altında fedakarca görev yapan basın mensuplarının ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülen çalışmalar ve projelerin vatandaşlarla paylaşılmasında önemli katkıları bulunduğunu bildirdi.

Bu düşüncelerle tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik ettiğini aktaran Akmurat, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle andığını, görevini sürdüren tüm basın emekçilerine başarı dilediğini kaydetti.

Gazeteciler Günü, İhsan Akmurat, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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