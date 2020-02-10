Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan depremzedelere ziyaret - Son Dakika
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan depremzedelere ziyaret

6 saat önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan depremzedelere ziyaret, System.String[]

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretinde depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Akmurat, yaptığı açıklamada, Canbeyler, Cumhuriyet, Eski Baskil, Mustafa Demirel, Odabaşı ve Şefkat mahallelerini ziyaret ederek depremde zarar gören vatandaşlarla görüştüklerini söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek, yaralarını sarmaya, eksiklikleri gidermeye devam ettiklerini ifade eden Akmurat, "Devletimiz vatandaşımızın yanında. Sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Akmurat, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Mustafa Demirel, İhsan Akmurat, Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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