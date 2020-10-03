Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Haroğlu köyüne ziyaret - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Haroğlu köyünü ziyaret etti.

Köyde vatandaşlarla görüşen Akmurat, talep ve önerileri dinledi.

Akmurat yaptığı açıklamada, köyleri ziyaret ederek, talepleri dinlemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu hafta soğuk kaynak suyu ile meşhur olan Haroğlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Akmurat, belediye olarak her türlü isteklerinde imkanlar doğrultusunda vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Köyde gerçekleştirilen görüşmeye, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, köy muhtarları ve köylüler katıldı.