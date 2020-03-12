Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin mesaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin mesaj - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin mesaj

6 saat önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin mesaj, System.String[]

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat mesajında, İstiklal Marşının büyük fedakarlıklarla kazanılan istiklal mücadelesini, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık-özgürlük tutkusunu, milli kimliğini yansıttığını belirtti.

Akmurat, ömrünü vatana ve millete hizmete adamış, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve tüm kahraman şehitleri, gazileri saygı ve şükranla andığını aktardı.

Mehmet Akif Ersoy, İhsan Akmurat, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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