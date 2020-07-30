Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, bayramların barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Akmurat, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi en büyük temennilerimizin arasında yerini almıştır. Güçlü Türkiye hedefleriyle tüm İslam ülkelerinde Kurban Bayramı'nın bayram tadında geçmesini temenni ederim. Güçlü Türkiye sayesinde çocuklar geleceğe umutla bakacaktır. Bu düşüncelerle bayramın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim."