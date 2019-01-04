Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Şehit Polis Memuru İçin Mesaj

Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İzmir Adliyesi önünde önceki yıl terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İzmir Adliyesi önünde önceki yıl terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Akmurat mesajında, şehidi unutmadıklarını, unutmayacaklarını bildirdi.



Fethi Sekin'i ölüm yıl dönümünde rahmetle andıklarını ifade eden Akmurat, mesajında, şunları kaydetti:



"Canı pahasına hainlere göç açtırmayan şehidimize büyük bir minnet borçluyuz. Şehit Fethi Sekin ülkemizin gurur kaynağıdır. Bugün ülkemizde rahat yaşayabiliyorsak, vatan topraklarında ezan sesleri yükseliyorsa yiğit şehitlerimiz sayesinde. Bu vesileyle Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Ailelerine ve sevdiklerine de sabırlar diliyorum. Çok şükür ki Fethi Sekin gibi kahramanlarımız var."

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