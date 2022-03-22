Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yaşlıları ziyaret etti

22.03.2022 16:03
Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yaşlıları ziyaret etti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçe merkezinde yaşlıları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Yaşlıları sürekli ziyaret ettiğini kaydeden Akmurat, "Hayır dualarını alıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz önemi, geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza da göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan köy ziyareti Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan köy ziyareti

İhsan Akmurat, Baskil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil Belediye Başkanı Akmurat, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika


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