Baskil Belediyesinden, yol yapım ve onarım çalışması

Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akmurat, kendilerine destek sunan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ve personeline teşekkür etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat , merkez Canbeyler ve Cumhuriyet mahallerinde yürütülen yol onarım çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, İhsan Akmurat, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

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