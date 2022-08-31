Baskil Belediye Başkanı Akmurat olası yangınlara karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Baskil Belediye Başkanı Akmurat olası yangınlara karşı uyarıda bulundu

31.08.2022 16:43
Baskil Belediye Başkanı Akmurat olası yangınlara karşı uyarıda bulundu

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, olası yangınlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, olası yangınlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hava sıcaklığının sürmesi nedeniyle özellikle piknik ve mesire alanlarında yakılan mangal ateşlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kontrollü yakılmayan veya söndürülmeyen ateşin tehlikeli sonuçlar oluşturabileceğine işaret eden Akmurat, rastgele atılan sigara izmaritlerinin çevreye bırakılan cam şişe ve benzer cisimlerin yangınlara sebep olabildiğini ifade etti.

Akmurat, "Vatandaşlarımızdan bu hususlarda duyarlılık bekliyoruz. Ayrıca doğal yaşama ve çevreye ciddi zararlar veren, yangınlara sebep olan anız yakılması konusunda da duyarlı ve sorumlu davranmalarını bekliyoruz. Acil durumlarda 112'yi aramaları, ekiplerin müdahalesiyle mal ve can kayıplarını önleyecektir." dedi.

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Kaynak: AA

İhsan Akmurat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil Belediye Başkanı Akmurat olası yangınlara karşı uyarıda bulundu - Son Dakika

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