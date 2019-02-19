Baskil Belediye Başkanından İlçe Jandarma Komutanlığına Ziyaret

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Akmurat beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan ile gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ile görüştü.



Yüzbaşı Erol ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Akmurat yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri ziyarette seçim güvenliği ile ilgili bilgi aldıklarını belirterek, ilgilerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür ettiğini kaydetti.

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