Baskil Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

Baskil Belediyesi aldığı 2 otobüs, arasöz ve kamyon ile araç filosunu güçlendirdi.

Baskil Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Yılmaz, yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek, "Vatandaşımız için her an emek sarf eden Baskil Belediyesine teşekkür ederiz." dedi.

Akmurat da toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi daha da yukarılara çıkardıklarını belirterek, daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Konforlu araçları halkın hizmetine sunduklarını kaydeden Akmurat, "Ayrıca, arasöz ve kamyon da vatandaşlarımıza hizmet edecektir." diye konuştu.