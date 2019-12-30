Baskil Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Baskil Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, belediyeye birçok araç kazandırdıklarını belirterek, hafriyat kamyonunun da eskidiğini artık ihtiyacı karşılayamaz hale geldiğini aktardı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin hibe desteği kapsamında yeni hafriyat kamyonunun belediyenin hizmetine sunulduğunu dile getiren Akmurat, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve İl Başkanına teşekkür etti.

Akmurat, "Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Aracımız ilçemize hayırlı olsun." dedi.