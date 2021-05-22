Baskil Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akmurat, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Olağan toplantımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdik. Salgına karşı alınacak tedbirleri görüşme fırsatımız oldu." dedi.

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