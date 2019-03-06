Son Dakika Haberleri: Baskil Belediyesinde Meclis Toplantısı

Baskil Belediyesinde Meclis Toplantısı

58 dakika önce

Baskil Belediyesi meclis toplantısı yapıldı.

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Baskil Belediyesi meclis toplantısı yapıldı.

AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan'ın katılımıyla yapılan meclis toplantısına Belediye Başkanı İhsan Akmurat başkanlık yaptı.

Toplantıda, 2019 yılının ilk iki ayında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Akmurat, "Yaklaşan yerel seçimlerden dolayı belediye meclisimizin döneminin son toplantısını gerçekleştirdik. Yerel seçimlerin ilçemize hayırlı uğurlu olması dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

İhsan Akmurat, AK Parti, Baskil, Güncel
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