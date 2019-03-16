Son Dakika Haberleri: Baskil Belediyesinden, Elazığspor Maçına Destek

Baskil Belediyesinden, Elazığspor Maçına Destek

1 saat önce

Baskil Belediyesi, Spor Toto 1. Liğ'de mücadele eden Elazığspor taraftarlarını Şanlıurfa'da oynanan Elazığspor-Adana Demirspor maçına götürdü.

Baskil Belediyesinden, Elazığspor Maçına Destek, System.String[]
Baskil Belediyesi, Spor Toto 1. Liğ'de mücadele eden Elazığspor taraftarlarını Şanlıurfa'da oynanan Elazığspor-Adana Demirspor maçına götürdü.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Elazığspor'un kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, daha önce Elazığspor'un yönetiminde görev almış biri olarak spora ve sporcuya destek verilmesini çok iyi bildiğini söyledi.

Akmurat, "Elimizden geldiği kadar elbette taraftarlarımızı ve Elazığspor'u destekleyeceğiz daima yanlarında olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Baskil, Elazığspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haftanın Açılış Maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:27:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil Belediyesinden, Elazığspor Maçına Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]