Son Dakika Haberleri: Baskil Belediyesine Ziyaret

Baskil Belediyesine Ziyaret

2 saat önce

Fırat Üniversitesinde okuyan öğrenciler Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Fırat Üniversitesinde okuyan öğrenciler Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Akmurat, ziyarette gençlerin fikirleri ve öğrenme heyecanlarını önemsediklerini, fikirlerinin ve duyarlılıklarının gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, ziyaret için teşekkür etti.

Öğrenciler de Baskil Belediyesinin hizmetlerinden dolayı Akmurat'a teşekkür ederek, günün anısına teşekkür belgesi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Fırat, İhsan Akmurat, Baskil, Güncel
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