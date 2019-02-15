Baskil Belediyesine Ziyaret
2 saat önce
Fırat Üniversitesinde okuyan öğrenciler Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Fırat Üniversitesinde okuyan öğrenciler Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Akmurat, ziyarette gençlerin fikirleri ve öğrenme heyecanlarını önemsediklerini, fikirlerinin ve duyarlılıklarının gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, ziyaret için teşekkür etti.
Öğrenciler de Baskil Belediyesinin hizmetlerinden dolayı Akmurat'a teşekkür ederek, günün anısına teşekkür belgesi verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:52 Kaynak: AA
Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir
Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz
Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak
Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor