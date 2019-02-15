Baskil Belediyesine Ziyaret

Fırat Üniversitesinde okuyan öğrenciler Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fırat Üniversitesinde okuyan öğrenciler Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başkan Akmurat, ziyarette gençlerin fikirleri ve öğrenme heyecanlarını önemsediklerini, fikirlerinin ve duyarlılıklarının gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, ziyaret için teşekkür etti.



Öğrenciler de Baskil Belediyesinin hizmetlerinden dolayı Akmurat'a teşekkür ederek, günün anısına teşekkür belgesi verdi.

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