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Baskil Belediyesinin sudaki yüzde 50 indirimi 3 ay daha sürecek
6 saat önce
Baskil Belediyesince suya yapılan yüzde 50 indirimin 3 ay daha süreceği belirtildi.
Baskil Belediyesince suya yapılan yüzde 50 indirimin 3 ay daha süreceği belirtildi.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta ilde yaşanan depremden sonra ocak, şubat, mart aylarında içme suyuna yüzde 50 indirim yaptıklarını hatırlatarak, koronavirüsten dolayı ülke olarak yaşanan bu zor günlerde vatandaşa destek olmak için içme suyundaki indirimin nisan, mayıs ve haziran aylarında da geçerli olacağını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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