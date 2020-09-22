Baskil'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.
Baskil Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programa, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kurum temsilcileri, askerler, polisler, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Kaymakam Yılmaz daha sonra, makamında şehit yakınları ve gazileri ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:27 - Kaynak: AA
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