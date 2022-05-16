Baskil'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Baskil ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenlenecek.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramına özel ilçede futbol turnuvası düzenlediklerini belirtti.

Turnuvada 8 takımın mücadele edeceğini ifade eden Akmurat, dereceye giren ilk 4 takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyelerin verileceğini söyledi.

Akmurat, şimdiden turnuvaya katılan takımlara ve gençlere başarılar dilediğini belirterek, vatandaşları turnuvaya davet etti.