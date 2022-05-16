Baskil'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
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Baskil'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek

16.05.2022 15:42
Baskil'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek

Baskil ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenlenecek.

Baskil ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenlenecek.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramına özel ilçede futbol turnuvası düzenlediklerini belirtti.

Turnuvada 8 takımın mücadele edeceğini ifade eden Akmurat, dereceye giren ilk 4 takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyelerin verileceğini söyledi.

Akmurat, şimdiden turnuvaya katılan takımlara ve gençlere başarılar dilediğini belirterek, vatandaşları turnuvaya davet etti.

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Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Futbol, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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