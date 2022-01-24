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Baskil'de 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminin yıl dönümüne ilişkin mesaj - Son Dakika

Baskil'de 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminin yıl dönümüne ilişkin mesaj

24.01.2022 16:55
Baskil'de 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminin yıl dönümüne ilişkin mesaj

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yılmaz mesajında, depremden sonra devlet ve milletin tek yürek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumları deprem gecesinde seferberlik ruhuyla Elazığ ve Malatyalıların yanına koştu. Cumhurbaşkanımız himayelerinde başlatılan çalışmaların çok büyük bir bölümü tamamlanmıştır. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." e saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, mesajında, depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Depremin 2. yıl dönümünde, aynı hüznü ve acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini aktaran Akmurat, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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İhsan Akmurat, Baskil, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil'de 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminin yıl dönümüne ilişkin mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baskil'de 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminin yıl dönümüne ilişkin mesaj - Son Dakika
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