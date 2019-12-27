Baskil'de "41 Hekim 41 Fotoğraf Sergisi" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Baskil'de '41 Hekim 41 Fotoğraf Sergisi' - Son Dakika

Baskil'de "41 Hekim 41 Fotoğraf Sergisi"

6 saat önce

Baskil ilçesinde 41 ayrı şehirden 41 hekimin bir araya gelerek oluşturduğu karma fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Baskil'de

Baskil ilçesinde 41 ayrı şehirden 41 hekimin bir araya gelerek oluşturduğu karma fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Baskil Hükümet Konağında açılan "41 Hekim 41 Fotoğraf Sergisi"nde fotoğrafa gönül veren 41 doktor destek sundu.

Doktor Tuğrul Tunca yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisinin 41 farklı şehirden 41 hekimin farklı teknikler kullanarak çektikleri fotoğraflardan oluştuğunu belirterek, her bir fotoğrafın ayrı birer hikaye barındırdığını aktardı.

Tunca, fotoğrafların vatandaşlardan beğeni gördüğünü aktardı.

Hükümet, Baskil, Tunca, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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