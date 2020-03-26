Baskil'de ağaca yıldırım isabet etti - Son Dakika

Baskil'de ağaca yıldırım isabet etti
6 saat önce
Baskil ilçesinde bir ağaca yıldırım isabet etti.
Baskil ilçesinde bir ağaca yıldırım isabet etti.
Deliktaş köyünde Yılmaz Gürsul'a ait bahçesindeki kayısı ağacına isabet etmesi sonucu ağaç parçalandı.
Gürsul, "Yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacı parçalandı. Allah beterinden korusun. Allah devletimizi milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:42 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı