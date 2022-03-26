Baskil'de AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Baskil'de AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

26.03.2022 09:35
Baskil'de AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Baskil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde çok amaçlı salonunda yapılan toplantıda konuşan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akmurat, "Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan, milletiyle gönül bağı kurmuş teşkilatımız ile çalışmalara devam ediyoruz. Bizler alçak gönüllü, vefalı, ahlaklı bir nefer olmayı başarmış ve bu uğurda mücadele vererek çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah kutlu yürüyüşümüzde devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da ilçede yapılacak hizmetler noktasında çalıştıklarını anlatarak, hizmetlerde asla geri kalmayacaklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ise ilçe teşkilatı olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
AK Partili Sürekli: 'Menderes AK Parti belediyeciliğini özlüyor' AK Partili Sürekli: 'Menderes AK Parti belediyeciliğini özlüyor' Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Hisarcık, AK Parti, Baskil, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil'de AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
08:41 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
08:22 Survivor'da Elif erken veda etti: Mide rahatsızlığı devam etmesine engel oldu
08:18 "Erdoğan yeniden aday olsa" diye soruldu: Yanıtlar iktidar partisini üzecek! Protesto oyları belirleyici
08:05 Bir ayda umduğunu bulamayan Rus ordusu yeni hedefini açıkladı: Donbas'ın bağımsızlığı!
02:47 Bu ne sevgi: 2 yıldır göremediği eşine kavuşmak için şişme botla tam 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı! Sahil Güvenlik kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 09:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: Baskil'de AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement