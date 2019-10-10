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Baskil'de AK Parti İlçe Danışma Toplantısı

31 dakika önce

Baskil'de AK Parti İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi.

Baskil'de AK Parti İlçe Danışma Toplantısı, System.String[]

Baskil'de AK Parti İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze yaptığı konuşmada, AK Parti'nin istişareye büyük önem verdiğini belirterek,"Milletimizin sesi olmak için sürekli çalışıyoruz. İnşallah partimizin yolunda dava arkadaşlarımızla 7. olağan kongre sürecini ilçelerimizde ve ilimizde tamamlayacağız." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ise "İlçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını belediye başkanımızla, il ve belediye meclis üyelerimizle çözmeye çalışıyoruz. İnşallah güzel hizmetlerimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Toplantıya Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile çok sayıda partili de katıldı.

AK Parti, Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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