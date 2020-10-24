Baskil'de AK Parti İlçe Kadın Kolları kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Taş, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat 'ın da katıldığı kongrede, sosyal mesafe kuralına uygun seçim yapıldı.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapılan kongreye, il ve ilçeden parti yönetimi katıldı.

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