Baskil'de alt yapı çalışmaları - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçe merkezinde yürütülen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmalara hakkında ilgililerden bilgi alan Akmurat, daha güzel ve yaşabilir Baskil için çalıştıklarını belirtti.

Akmurat, şunları kaydetti:

"Alt yapı ve parke çalışmalarımıza hızlı şekilde devam ediyoruz, Cumhuriyet Mahallesi İlhanlar Sokak'ta alt yapı ve kilit parke çevre düzenlemesi çalışmasında son aşamasına geldik. Çalışmaya ve ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Hemen hemen bütün sokaklarımızın hem alt yapı hem de kilitli parke döşemelerini bitiriyoruz."