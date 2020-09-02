Baskil'de anız yangını - Son Dakika

Baskil'de anız yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hacımehmetli köyünde 30 dönümlük buğday hasadı yapılmış tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yanmaya başladı.

Köylülerin dumanların yükselmesi üzerine durumu bildirilmesi üzerine olay yerine giden Baskil İtfaeiyesi ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Köy muhtarı Yılmaz Yağır, "En büyük tesellimiz can ve mal kaybının olmamasıdır." dedi.