Baskil'de arı yetiştiricileri bir araya geldi

Baskil ilçesinde arı yetiştiricileri bir araya geldi.

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay başkanlığında Baskil Osman Benzeş Kültür Merkezinde toplanan üyeler, arıcılık ile ilgili sorunlarını değerlendirdi.

Daha sonra arıcılar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan'ı ziyaret etti.

Canbay, "Kanyonları ve kayısısı ile meşhur Baskil ilçemizde üyelerimizle beraber olduk. Baskil'deki arıcılarımız keven bal üretiminde gayet verimli çalışmalar yapmaktadırlar." dedi.