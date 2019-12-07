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Baskil'de arı yetiştiricileri bir araya geldi

6 saat önce

Baskil ilçesinde arı yetiştiricileri bir araya geldi.

Baskil'de arı yetiştiricileri bir araya geldi, System.String[]

Baskil ilçesinde arı yetiştiricileri bir araya geldi.

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay başkanlığında Baskil Osman Benzeş Kültür Merkezinde toplanan üyeler, arıcılık ile ilgili sorunlarını değerlendirdi.

Daha sonra arıcılar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan'ı ziyaret etti.

Canbay, "Kanyonları ve kayısısı ile meşhur Baskil ilçemizde üyelerimizle beraber olduk. Baskil'deki arıcılarımız keven bal üretiminde gayet verimli çalışmalar yapmaktadırlar." dedi.

Elazığ, Baskil, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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