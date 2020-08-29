Baskil'de badem hasadı - Son Dakika

Baskil ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde örnek badem bahçesi hasadı yapıldı.

Çiğdemlik köyünde yapılan hasat etkinliğine katılan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede her mevsimde tarımsal etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Akmurat, "Pandemi sürecinde üretimin önemi oldukça büyük. Bu nedenle üreten bütün çiftçilerimizin yanındayız. İlçemizde kayısının yanında badem ve ceviz bahçeleri artmaya başladı." dedi.