Baskil'de "Balıkçı Kadınlar Ağ Örüyor" projesi kapanış programı düzenlendi - Son Dakika

Baskil'de "Balıkçı Kadınlar Ağ Örüyor" projesi kapanış programı düzenlendi

27.01.2021 14:07
Baskil'de

Baskil ilçesinde "Karakaya Baraj Gölü'nün BalıkçIı Kadınları Ağ Örüyor" projesinin kapanış programı yapıldı.

Baskil ilçesinde "Karakaya Baraj Gölü'nün BalıkçIı Kadınları Ağ Örüyor" projesinin kapanış programı yapıldı.

Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan projenin kapanış programı Çiğdemlik köyünde gerçekleştirildi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, proje ile ağ örgü işini kadınların öğrendiğini, bu konuda dışa bağımlılığın büyük oranda engellendiğini söyledi.

İlçede Karakaya Baraj Gölünde balıkçılıkla uğraşanların en büyük gideri olan ağ arızalarının giderileceğini bildiren Yılmaz, "Bu proje ile sahil köylerimizde bulunan balıkçılarımızın ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Kırsal kalkınmada önemli olan bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Programa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve vatandaşlar katıldı.

Hisarcık, Baskil, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil'de 'Balıkçı Kadınlar Ağ Örüyor' projesi kapanış programı düzenlendi - Son Dakika


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