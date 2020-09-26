Baskil'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Baskil ilçesinde Liselere Giriş Sınavında başarılı olan öğrenciler Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz tarafından ödüllendirildi.

Sınavda başarı elde eden 15 öğrenciye, Vakıfbank İlkokulu Prof. Dr. Yasemin Konferans salonunda Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz tarafından ödülleri verildi.

Öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını ve ilerleyen yıllarda başarılarının daha da artmasını beklediklerini kaydeden Yılmaz, "Ayrıca bu başarıda emeği geçen başta öğrencilere, öğretmenlere ve özellikle velilere teşekkür ederim." dedi.