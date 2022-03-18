Baskil'de Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Baskil'de Berat Kandili idrak edildi

18.03.2022 16:44
Baskil'de Berat Kandili idrak edildi

Baskil Müftülüğü tarafından "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

Baskil Müftülüğü tarafından "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

Merkez Camisi'nde Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dualar edildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, programda, "Kültürümüzde kandil gecesi olarak bilinen, içerisinde şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat gecesinin insanoğlunun silkelenip kendi özüne dönmesi, kendini sorgulaması ve gönül dünyasını temizlemesi için Allah'ın kullarına sunduğu bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı Nilüfer'de Berat Kandili bereketi Nilüfer'de Berat Kandili bereketi

Mahmut Sami, kandil, Baskil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil'de Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baskil'de Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika
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