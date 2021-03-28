Baskil'de Berat Kandili programı düzenlendi - Son Dakika

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır Berat Kandili 'nin ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz bu gecede birçok insanın kurtuluşa ereceğini, affedileceğini, Allah'ın mağfiretine mazhar olunacağını bizlere müjdelemiştir." dedi.

Merkez Camisi ve Özeltepe Camisinde Kovid-19 tedbirleri ile düzenlenen programda din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

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