Son Dakika Haberleri: Baskil'de bisiklet takımı kuruldu
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Baskil'de bisiklet takımı kuruldu

2 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bisiklet takımı kuruldu.

Baskil'de bisiklet takımı kuruldu, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bisiklet takımı kuruldu.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın girişimi sonucunda 20 çocuk ve gencin yer aldığı Baskil Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Bisiklet Takımı kuruldu. Takımda yer alan sporcular bisikletleriyle geldikleri kaymakamlık bahçesinde Kaymakam Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi ile görüştü.

Murat yaptığı açıklamada, gençlerin sporsal faaliyetlere katılımının önemine işaret ederek, "Takımın oluşmasında katkıda bulunan İstanbul Baskilliler Derneği'ne çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oğuz Cem Murat, Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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