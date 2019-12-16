Baskil'de bisiklet yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baskil'de bisiklet yarışması - Son Dakika

Baskil'de bisiklet yarışması

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle bisiklet yarışması yapıldı.

Baskil'de bisiklet yarışması, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle bisiklet yarışması yapıldı.

Baskil İmam Hatip Lisesindeki yarışmaya Kaymakam Oğuz Cem Murat, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, idareciler öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Baskil Bisiklet Takımı antrenörü Selahattin Omaç, gençlerin spor etkinliklerine katılmaları için takımlar oluşturduklarını söyledi.

Hem erkek hem de kız öğrencilerin kıyasıya yarıştığını dile getiren Omaç, Kaymakam Murat'ın da spor etkinliklerinde kendilerine destek sunduğunu aktardı.

Omaç, desteklerinden dolayı Kaymakam Murat'a, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen'e teşekkür etti.

Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere Murat ve eşi ödül ve belge verdi.

Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankette yeni partilere kötü haber! Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları ortaya çıktı
Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu

Son Dakika Haberleri
21:45 Kılıçdaroğlu kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu -3 - Son Dakika
21:44 İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Son Dakika
21:44 Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
21:42 Emine Erdoğan: "Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz" - Son Dakika
21:40 Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baskil'de bisiklet yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]