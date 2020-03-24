Baskil'de camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Baskil'de camiler dezenfekte edildi
6 saat önce
Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Baskil Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.
Belediye ekipleri, camilerde dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: AA
Son Dakika Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek