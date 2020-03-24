Baskil'de camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Baskil'de camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Baskil'de camiler dezenfekte edildi

6 saat önce

Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Baskil'de camiler dezenfekte edildi, System.String[]

Baskil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Baskil Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.

Belediye ekipleri, camilerde dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: AA

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